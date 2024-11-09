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Российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ

Минобороны сообщило об российских ударах по энергообъектам, снабжавшим ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, которые снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары по ВСУ при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, военнослужащих и технику ВСУ в 147 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 67 беспилотников самолетного типа.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области.

Также Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 9 ноября сбили 50 беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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