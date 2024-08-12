Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ напали на Курскую область, чтобы улучшить позиции на будущих переговорах. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования (конфликта), так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Глава государства заявив, что, предприняв атаку на российский регион, украинские власти следовали воле своих «хозяев», поскольку «Запад воюет с РФ руками украинцев».

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, несмотря на свой запрет.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.