На Украине уволили еще одного замглавы минобороны

Правительство Украины сняло с должности заместителя главы минобороны страны Александра Сергея, представление об отставке которого руководитель военного ведомства Рустем Умеров подал еще в начале октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволен Сергей Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал он.

1 ноября стало известно, что Игорь Воронченко был снят с поста главного инспектора минобороны Украины.

23 октября сообщалось об увольнении начальника штаба командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого.

1 октября Умеров направил в правительство представление об увольнении трех своих заместителей Юрия Джигира, Александра Сергея и Станислава Гайдера (в связи с переходом на должность главы офиса минобороны), а также госсекретаря министерства Людмилы Дараган. В тот день кабмин согласовал только увольнение Дараган и Гайдера. 5 ноября правительство сняло с должности Джигира.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский должен отправить в отставку главкома ВСУ Сырского.