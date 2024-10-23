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На Украине уволили главу штаба беспилотных сил ВСУ

Начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ Гладкого сняли с должности

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Министерство обороны Украины

Начальник штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий снят с должности. Об этом сообщил штаб-сержант сил беспилотных систем Александр Ярмак в интервью телеканалу «Общественное».

«Нам поменяли начальника штаба. Я лично не знаком с этим человеком, но есть многие из волонтерского движения, кто о нем дает хорошие отзывы», — сказал Ярмак.

Имя нового начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ пока не называется.

В начале сентября генштаб Украины сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей Романа Гладкого за предполагаемые связи с Россией.

Украинские СМИ писали, что Гладкого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Выяснилось, что его жена имеет российский паспорт, а его дочь якобы выступает за сборную России на международных соревнованиях.

«24 канал» сообщал, что Гладкий якобы «не прошел проверку СБУ» перед назначением, при этом Сырский утверждал, что ведомство не имело замечаний к нему.

Ранее генпрокурор Украины подал в отставку после критики от Зеленского.

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