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Украинский военный эксперт считает, что Зеленский должен снять Сырского

Экс-офицер ВСУ заявил, что Зеленский должен отправить Сырского в отставку

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и поставить на его место более опытного командира. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке, военный эксперт под псевдонимом Арти Грин YouTube-каналу Politeka Online.

Ситуация находится в руках верховного главнокомандующего, нужна политическая воля, считает военный эксперт.

«Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами», — сказал он.

По его мнению, если не будет назначен новый главком, украинская армия и дальше будет отступать, теряя территории и личный состав.

В начале октября издание «Forbes-Украина» писало, что в офисе Зеленского обсуждают возможность увольнения Сырского, а также руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главы минобороны Рустема Умерова.

Ранее депутат Рады обвинила главкома ВСУ в частом «тасовании» командирами бригад.

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