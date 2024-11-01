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Инспектор минобороны Украины покинул свой пост

«Украинская правда»: на Украине уволили главного инспектора минобороны страны

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РИА «Новости»

Игорь Воронченко был уволен с поста главного инспектора министерства обороны Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информацию источника в министерстве.

«Экс-командующего военно-морских сил адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора министерства обороны Украины. Воронченко уволен с должности 31 октября 2024 года и зачислен в распоряжение министра обороны», — говорится в сообщении.

Причины его увольнения не раскрываются.

Отмечается, что Воронченко занимал пост командующего Военно-морскими силами Украины с июля 2016 по июнь 2020 года, а затем стал главным инспектором министерства.

23 октября был уволен начальник штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий.

В начале сентября генштаб Украины сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей Романа Гладкого за предполагаемые связи с Россией.

На Украине уволили руководство центральной медкомиссии.

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