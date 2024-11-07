ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области

Здание подстанции скорой медицинской помощи в городе Каменка-Днепровская Запорожской области атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава региона.

«Среди персонала пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

31 октября во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Днем ранее стало известно, что из подвергшегося ракетному обстрелу района Луганска эвакуировали 89 мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко.

Ранее неизвестные обстреляли окна клиники в Екатеринбурге.