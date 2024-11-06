Украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты Энергодара

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дроны также произвели атаку на береговую линию, приближенную к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Произошло не менее пяти взрывов. В городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Балицкий призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

6 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Энергодару серию артиллерийских ударов.

Накануне заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий сообщил, что украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, однако детонации боеприпаса и возгорания не произошло.

Ранее сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ.