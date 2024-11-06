Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты Энергодара

Балицкий: беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара

close
РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дроны также произвели атаку на береговую линию, приближенную к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Произошло не менее пяти взрывов. В городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Балицкий призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

6 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Энергодару серию артиллерийских ударов.

Накануне заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий сообщил, что украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, однако детонации боеприпаса и возгорания не произошло.

Ранее сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами