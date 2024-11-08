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Россия получила 37 тел погибших военных

Депутат Саралиев подтвердил передачу России 37 тел погибших военных

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Depositphotos

Россия получила 37 тел погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Депутат также подтвердил информацию о том, что Киеву были переданы тела 563 украинских военных.

В октябре российская сторона призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по обмену пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

Кроме того, в середине октября между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными в формате «95 на 95». Российских пленных доставили в Белоруссию, где им оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее тела девятерых военных ВСУ обнаружили в Курской области.

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