На Украине сообщили о возвращении тел более полутысячи военных

Украинские власти сообщили, что стране передали более полутысячи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины в своем Telegram-канале.

По данным координационного штаба, всего вернули 563 погибших военных.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Будут установлены личности погибших.

В октябре российская сторона призвала украинскую сторону вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Ранее в ДНР прошла еще одна встреча родственников с пленными ВСУ.