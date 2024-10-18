Россия и Украина обменяли почти две сотни военнопленных

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«18 октября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих», — сообщили в министерстве.

В сообщении отмечается, что Украине было передано столько же пленных солдат.

Сейчас все освобожденные российские пленные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с родственниками. Позже они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

Отмечается, что при обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

18 сентября между Россией и Украиной произошел крупный обмен военными, которые полегли на поле боя.

В сентябре заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена. По его мнению, любой обмен военнопленными — правильные действия, которые нужно проделывать как можно чаще.

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