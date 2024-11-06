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Тела девятерых военных ВСУ обнаружили в Курской области

ТАСС: тела девятерых военных ВСУ нашли в районе Любимовки Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Тела девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены в районе Любимовки Курской области, один из них был переодет в российскую форму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Тела обнаружили российские военные по мере продвижения, они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была российская форма, а на ней — украинские шевроны, рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ бросили своих сослуживцев и не стали забирать тела.

Накануне, 5 ноября, ТАСС сообщал, что в Кореневском районе Курской области, севернее населенного пункта Любимовка, были уничтожены 15 украинских военных, вторгшихся в регион.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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