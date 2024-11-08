ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ границы в Курской области

Российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать государственную границу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, потери противника составили до 80 человек, включая ликвидированных и раненых. Бойцы ВС России также уничтожили два танка, столько же боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

8 ноября Telegram-канал Mash написал, что российские войска освободили еще три населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Речь идет о деревнях Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.