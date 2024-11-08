В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

За прошедшую неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

На неделе с 26 октября в плен сдались 54 украинских военнослужащих.

До этого российская сторона призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Ранее Кадыров отменил приказ чеченским военным не брать в плен бойцов ВСУ.