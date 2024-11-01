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Названо число военнослужащих ВСУ, взятых в плен за неделю

МО РФ: 54 бойца ВСУ сдались в российский плен за неделю

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РИА Новости

На линии боевого соприкосновения за неделю было взято в плен 54 украинских военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

Военное ведомство сообщает о крайне низком уровне морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на Соледар-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях.

26 октября отставной подполковник Луганской Народной Рреспублики Андрей Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в эвакуации раненых на Артемовском направлении.

Марочко также упоминал о том, что украинские войска имитируют штурмовые действия на Краснолиманском направлении. По его словам, целью таких действий является «распыление» внимания российских сил. Он добавил, что российским военнослужащим приходится перенаправлять свои усилия на новые цели для предотвращения угроз со стороны ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о тюремных законах в армии.

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Операция на Украине
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