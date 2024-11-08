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Минобороны РФ отчиталось о количестве взятых населенных пунктов за неделю

Минобороны: за минувшую неделю под контроль РФ перешли шесть населенных пунктов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

Подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» заняли село Першотравневое в Харьковской области, говорится в сводке ведомства.

Военные РФ также нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны и отразили 32 контратаки.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, подразделения ВС РФ взяли под контроль села Антоновка, Максимовка, Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР.

7 ноября президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские военные блокировали около 15 тыс. украинских военнослужащих в Купянске.

Ранее российские бойцы применили «Иноходец» против ВСУ.

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