Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

Подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» заняли село Першотравневое в Харьковской области, говорится в сводке ведомства.

Военные РФ также нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны и отразили 32 контратаки.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, подразделения ВС РФ взяли под контроль села Антоновка, Максимовка, Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР.

7 ноября президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские военные блокировали около 15 тыс. украинских военнослужащих в Купянске.

Ранее российские бойцы применили «Иноходец» против ВСУ.