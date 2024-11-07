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Российские бойцы применили «Иноходец» против ВСУ в Курской области

МО РФ: военные с помощью «Иноходца» поразили украинскую БМП в Курской области

Российские военные использовали беспилотный комплекс «Иноходец» для нанесения удара по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, целью стала украинская боевая машина пехоты (БМП). Ее заметили в одном из приграничных районов региона, уточняется в заявлении.

«Военнослужащие группировки войск «Север» с применением беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили боевую машину пехоты противника <...> в Курской области», — говорится в публикации.

Сообщение дополнено видео, на котором запечатлено уничтожение техники ВСУ. На кадрах видно, как «Иноходец» падает на стоящую возле лесополосы машину. После этого в месте удара происходит взрыв.

7 ноября министерство обороны РФ заявило, что потери украинских войск за все время боевых действий на территории Курской области превысили 30,2 тыс. человек. Также формирования ВСУ лишились 115 БМП, 185 танков, 262 артиллерийских орудий и сотен единиц иных видов техники.

Ранее российский «Иноходец» одним ударом уничтожил танк ВСУ в Курской области.

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