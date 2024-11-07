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Российские войска блокировали тысячи военнослужащих ВСУ под Купянском

Путин заявил, что ВС РФ блокировали 15 тыс. украинских военнослужащих в Купянске

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска блокировали около 15 тыс. украинских военнослужащих в Купянске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении — не знаю, говорили это военные или нет пока — там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение, войска украинские прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом — под Купянском, там около 5 тысяч», — пояснил глава государства.

Президент отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины уже пытаются наводить понтонные переправы через Кураховское водохранилище, но российская артиллерия неизменно уничтожает их.

До этого Путин заявил, что Соединенные Штаты напрямую указывали Украине удерживать территории Курской области, несмотря на колоссальные потери, до результата выборов президента США.

Ранее Путин рассказал об испытании новейших вооружений.

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