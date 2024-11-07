На Украине заявили о принципе «воюй или работай» при выдаче повесток

Почти все граждане Украины, которые получили повестки по почте, официально не трудоустроены. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр «Оберег», направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы», — сказал глава украинского кабмина.

Шмыгаль добавил, что в рамках мобилизации приоритет отдается безработным гражданам. По его словам, так работает принцип «воюй или работай».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что документы подписываются уже в 13-й раз.

В этот же день в Генштабе ВСУ заявили, что с 1 ноября подготовка мобилизованных в учебных центрах украинской армии длится один месяц. Среди основных изменений — значительное увеличение времени огневой подготовки: теперь она составит 101 час вместо 68 часов, а количество патронов для каждого призывника увеличится с 300 до 850.

Ранее на Украине сотрудникам военкоматов разрешили взламывать жилье.