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На Украине изменили правила подготовки мобилизованных

Генштаб ВСУ: подготовка мобилизованных будет продолжаться в течение месяца

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Ivan Antypenko/Reuters

С 1 ноября подготовка мобилизованных в учебных центрах ВСУ будет продолжаться в течение одного месяца, а не полутора, как ранее сообщалось. Об этом заявили в Генштабе, пишет «Страна.ua».

Среди основных изменений — значительное увеличение времени огневой подготовки: теперь она составит 101 час вместо 68 часов, а количество патронов для каждого призывника увеличится с 300 до 850. Количество стрелковых упражнений также вырастет — с 23 до 45, включая стрельбу с различных позиций.

Обучение теперь будет включать дополнительные виды вооружения, такие как пулемет, ручной противотанковый гранатомет и автоматический гранатомет. Также предусмотрено больше тактических занятий и усиление инженерной подготовки.

В программу подготовки добавлены новые направления, включая боевые действия в условиях применения вражеских беспилотников, оказание первой медицинской помощи и знакомство со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в учебных центрах планируется установить видеокамеры для улучшения контроля за процессом подготовки.

Накануне депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не успевают выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года.

Ранее украинский военный рассказал, сколько новобранцев могут мобилизовать в ВСУ.

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