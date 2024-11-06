На Украине изменили правила подготовки мобилизованных

С 1 ноября подготовка мобилизованных в учебных центрах ВСУ будет продолжаться в течение одного месяца, а не полутора, как ранее сообщалось. Об этом заявили в Генштабе, пишет «Страна.ua».

Среди основных изменений — значительное увеличение времени огневой подготовки: теперь она составит 101 час вместо 68 часов, а количество патронов для каждого призывника увеличится с 300 до 850. Количество стрелковых упражнений также вырастет — с 23 до 45, включая стрельбу с различных позиций.

Обучение теперь будет включать дополнительные виды вооружения, такие как пулемет, ручной противотанковый гранатомет и автоматический гранатомет. Также предусмотрено больше тактических занятий и усиление инженерной подготовки.

В программу подготовки добавлены новые направления, включая боевые действия в условиях применения вражеских беспилотников, оказание первой медицинской помощи и знакомство со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в учебных центрах планируется установить видеокамеры для улучшения контроля за процессом подготовки.

Накануне депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не успевают выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года.

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