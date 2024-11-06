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На Украине сотрудникам военкоматов разрешили взламывать жилье

Нардеп Дмитрук заявил, что на Украине военкомам позволили взламывать квартиры

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) разрешили взламывать жилье и насильно забирать мужчин призывного возраста в армию. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Раскладка по ТЦК… Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия, не важно. Заходить будут везде, где смогут!» — подчеркнул нардеп и уточнил, что «ломать двери разрешено».

Дмитрук обратил внимание на то, что украинские власти предоставили сотрудникам ТЦК «полную свободу действий» и «красный линий нет».

Нардеп призвал всех «быть максимально аккуратными».

29 октября сообщалось, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине продлены с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно. 6 ноября соответствующие законы подписал президент Владимир Зеленский.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее на Украине заметили «проседание» мобилизации.

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