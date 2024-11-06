Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. С 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года», — написал депутат.

По словам Железняка, закон о военном положении подписывается уже в 13-й раз.

Перед тем, как президент подписал соответствующие законы, Верховная рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации на 90 дней.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее на Украине назвали условие «успеха» расширения мобилизации.