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Опубликовано видео прилета БПЛА в Киеве

«Страна.ua» опубликовала видео прилета БПЛА в Киеве

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео с моментом удара беспилотного летательного аппарата по многоэтажному зданию в Киеве.

На кадрах видна вспышка в момент удара БПЛА.

Мэр города Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале ранее сообщил, что в Печерском районе в результате атаки произошел пожар на верхних этажах многоэтажного дома. Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло на 33-м техническом этаже. Экстренные службы эвакуировали жителей высотного здания. Пожар в доме был локализован.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев перед этим сообщал, что серия взрывов с сильной детонацией произошла в Киеве в районе аэропорта Жуляны. По его словам, взрывы произошли около семи утра, была сильная детонация. Серия взрывов также произошла в украинской столице в ночь на 7 ноября.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.

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