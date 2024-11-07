Новая серия взрывов произошла в Киеве

Серия взрывов с сильной детонацией произошла в Киеве в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы произошли около семи утра. Была сильная детонация, в сторону взрывов выехало большое количество карет скорой помощи.

Информацию о возможных пострадавших Лебедев не привел.

Серия взрывов также произошла в украинской столице в ночь на 7 ноября.

5 ноября мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщал, что в Голосеевском районе Киева работали средства противовоздушной обороны. В городе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.