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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли на территории Киева. Об этом заявило украинское издание «Общественное».

Какие-либо подробности не сообщаются.

5 ноября мэр столицы Украины Виталий Кличко отмечал, что в Голосеевском районе Киева работали средства противовоздушной обороны. В городе была объявлена воздушная тревога.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога рассказал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы. В ночь на 3 ноября в Сумской области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов в Сумах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.

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