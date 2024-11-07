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Кличко сообщил о пожаре в Киеве

Мэр Кличко сообщил о пожаре в Киеве после серии взрывов

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

В Киеве после серии взрывов произошел пожар в нескольких домах. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Печерском районе в результате атаки произошел пожар на верхних этажах многоэтажки. Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло на 33-м техническом этаже. Экстренные службы эвакуировали жителей высотки. Пожар в доме был локализован.

В Соломенском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома. Произошло возгорание на открытой территории. Еще по одному адресу в результате атаки произошел пожар в нежилом помещении. В этом же районе в результате падения обломков дрона огонь охватил частное медучреждение, людей эвакуировали, никто не пострадал, заверил Кличко.

По словам мэра, в Оболонском районе Киева произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

Утром 7 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что серия взрывов с сильной детонацией произошла в Киеве в районе аэропорта Жуляны. В сторону происшествия выехало большое количество карет скорой помощи.

Также о нескольких взрывах украинские СМИ сообщали в ночь на 7 ноября.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.

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