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Во Франции призвали желающих разрешить удары по России отправиться на фронт

Филиппо рекомендовал желающим разрешить удары по России воевать на Украине

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Vincent Isore/Global Look Press

Депутаты Национального собрания Франции — нижней палаты парламента, выступающие за разрешение использовать дальнобойное оружие по территории России, обязаны отправиться воевать на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Тех, кто внес резолюцию о «снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине», Филиппо назвал «сумасшедшими». По его мнению, это «суицидальный порыв» депутатов, чей «мир рухнул» из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США.

«Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое», — рекомендовал Филиппо.

Он обратил внимание на то, что «Украина закончилась», а также спрогнозировал, что Североатлантический альянс «окажется на свалке истории».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Позже Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Ранее в Госдуме призвали продумать на три шага вперед варианты ответа на удары вглубь России.

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