«Нам надрали задницы». Демократы поздравили Трампа с победой

Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на выборах, а Джо Байден пригласил его в Белый дом для обсуждения передачи власти. Республиканец получил 277 голосов выборщиков. Демократы, включая старших помощников Харрис, признали недочеты своей кампании и нехватку поддержки среди молодежи и латиноамериканцев.

Камала Харрис позвонила лидирующему в президентской гонке республиканцу Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, сообщает Associated Press со ссылкой на помощника кандидата от Демократической партии.

Согласно служебной записке председателя предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, в своем сегодняшнем звонке Трампу Харрис заверила, что она будет работать над обеспечением «мирной передачи власти, в отличие от того, что мы видели в 2020 году», передает NBC.

На посту вице-президента Харрис будет отвечать за сертификацию выборов в январе, как это делал после победы Джо Байдена тогдашний вице-президент Майк Пенс, когда сторонники Трампа в гневе из-за его поражения штурмовали Капитолий.

По информации телеканала ABC, действующий лидер страны тоже уже созвонился с Трампом и поздравил его с победой, а в четверг, 7 ноября, выступит с обращением к нации.

Байден пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения всех моментов передачи власти. Дату согласуют «в ближайшем будущем», заявила администрация американского политика. «Хромая утка» также изъявил желание присутствовать на инаугурации.

Байден позвонил и Харрис, чтобы выразить почтение за проведенную избирательную кампанию.

Тем временем рабочие уже огородили часть Пенсильвания-авеню и парка Лафайет перед Белым домом, чтобы построить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая запланирована на 20 января.

На Национальной аллее начали готовить церемониальную площадку, где Трамп будет приведен к присяге и выступит с обращением к нации. Почти четыре года назад, 6 января, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и использовали части наполовину построенной подобной конструкции для инаугурации, чтобы атаковать полицейских. Рабочим на площадке пришлось спасаться бегством.

Как проиграли демократы

Трамп преодолел отметку в 270 голосов выборщиков. Он также впервые получил большинство в народном голосовании (по данным на 22:45 мск, кандидат-республиканец набрал почти 72 млн голосов (50,9%), Харрис — 67 млн (47,4%).

Вице-президент показала низкие результаты, отстав в нескольких колеблющихся штатах, где в 2020-м побеждал Байден. Трамп, наоборот, улучшил позиции по сравнению с 2020 годом в трех ключевых штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Он стал победителем здесь в 2016 году, обойдя Хиллари Клинтон, но проиграл Байдену на следующих выборах.

Экс-советник бывшего президента Барака Обамы, а ныне главный помощник Харрис Дэвид Плафф подчеркнул, что демократы «приложили все усилия для защиты своей страны», но в конечном итоге этого не хватило.

«Мы выкарабкались из глубокой ямы, но этого недостаточно», — написал Плафф на фоне ряда обвинений других демократов в адрес президента Байдена в том, что он «не отошел от дел раньше» и не позволил Харрис провести полноценную кампанию.

Руководивший в 2012 году предвыборным штабом Барака Обамы Джим Мессина заявил, что итоги выборов показывают плохую коммуникацию демократов с разными избирательными группами, в частности с молодежной аудиторией и латиноамериканцами, которые «больше не чувствуют внимания к себе» со стороны Демократической партии.

«Я надеюсь, что мы все уделим некоторое время тому, чтобы разобраться во всех этих вещах, подготовить полноценный анализ и поговорить о том, как двигаться дальше, потому что сегодня вечером нам надрали задницы, и мы должны придумать, как двигаться дальше таким образом, чтобы мы снова стали партией большинства, которой были раньше», — заключил он.

Согласно опросу AP VoteCast, более половины латиноамериканских избирателей поддержали Харрис, но в 2020 году демократа Байдена поддерживали 6 из 10 латиноамериканцев.

Даже афроамериканцы, традиционно всегда голосующие в пользу демократов, в этот раз показали чуть меньшую поддержку: Харрис поддержали около 8 из 10 афроамериканских избирателей против примерно 9 из 10, поддержавших Байдена в 2020-м.

Молодежная аудитория (избиратели в возрасте до 30 лет) голосовали за Харрис и Трампа примерно 50 на 50, хотя эта когорта ранее была склонна поддерживать демократов. Для сравнения, в 2020 году Байдена поддерживал примерно каждый шестой молодой избиратель из 10.

Забавный факт, касающийся самой молодой части избирателей, приводит Business Insider. Как пишет издание, при голосовании по почте в ряде штатов были испорчены тысячи бюллетеней. Это могло произойти из-за неумения молодого поколения писать от руки и расписываться в документах (с 2010 года в большинстве школ США перестали писать конспекты на уроках и используют гаджеты. — «Газета.Ru»). Избиратели на смогли поставить две одинаковые подписи при голосовании по почте, а также не ответили на звонки с незнакомых номеров, когда им звонили с избирательных участков.