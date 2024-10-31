Небензя заявил, что Запад «пробил очередное дно»

Западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно». Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — подчеркнул он.

Небензя обратил внимание на то, что перед «западными кураторами» президента Украины Владимира Зеленского поставлена задача «забить неблагоприятный фон», который может повлиять на настроения избирателей в их странах. Для западных стран пределов «по продвижению откровенной дезинформации» нет, добавил он.

Кроме того, дипломат отмечал, что взаимодействие РФ с КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Небензя объяснил, что такое сотрудничество не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее в КНДР разоблачили «грязные маневры» США по поводу отправки корейских военных на СВО.