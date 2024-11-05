Солдаты из КНДР добрались до Курска. Они могут вступить в бой с ВСУ в ближайшие дни Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область

Госдепартамент США заявил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что северокорейские солдаты могут вступить в боевые действия против армии Украины уже в ближайшие дни.

В Курскую область уже переброшены 10 тыс. северокорейских военных, утверждает Госдепартамент США. Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер допустил, что в ближайшее время они могут вступить в боевые действия.

«Мы теперь считаем, что 10 тыс. [солдат] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сказал на регулярном брифинге для журналистов Миллер, комментируя предположения западных политиков и СМИ о пребывании войск из КНДР в России (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что знаком с публикациями в СМИ об участии северокорейских солдат в боях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность.

«Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

В то же время минобороны США заявило в понедельник, 4 ноября, что в Курске находятся не менее 10 тыс. северокорейских военнослужащих, однако не смогло подтвердить сообщения о том, что они уже участвуют в боевых действиях.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сказал, что есть признаки того, что северокорейские войска скоро вступят в бои или будут оказывать боевую поддержку. Он добавил, что в общей сложности в России находятся от 11 тыс. до 12 тыс. солдат из Северной Кореи.

Не «фейковые новости»

Информация о том, что КНДР направит свои войска в зону СВО, появилась летом. В июне президент России Владимир Путин посетил Северную Корею, где вместе с лидером этой страны Ким Чен Ыном подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Договор включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом. Кроме того, согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Госдумой ратифицировала договор 24 октября.

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о 12 тыс. северокорейских военных — двух бригадах по шесть тысяч человек, которые прибыли в Курскую область. Тогда же украинская разведка заявляла, что первые подразделения Северной Кореи были зафиксированы в Курской области, где ВСУ действуют с момента вторжения на территорию РФ в августе. Однако тогда Пентагон не подтверждал, что северокорейские войска уже в Курске, но допускал, что, «вероятно, они движутся в этом направлении».

В течение месяца западные СМИ и должностные лица не раз сообщали о прибытии северокорейского корпуса в Курскую область.

Американские СМИ писали о нескольких тысячах бойцов элитного подразделения Корейской народной армии, а Пентагон сообщал, что на восток России для обучения были направлены 10 тыс. солдат из КНДР.

«Часть этих солдат уже переместилась поближе к Украине. И мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России недалеко от границы с Украиной», — говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на прошлой неделе.

Кремль изначально отверг сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости». Однако 24 октября Путин уже не отрицал, что северокорейские войска находятся в России, и заявил, что это дело Москвы, как реализовывать договор о партнерстве с Пхеньяном.

В начале ноября северокорейский МИД подтвердил оказание России военной помощи в конфликте на Украине, не уточнив, как именно власти КНДР помогают российской армии.