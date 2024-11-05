Стало известно о потере Украиной еще одного населенного пункта в ДНР

Украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале написал, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Степановка в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным канала, российские военные активно продвигаются в сторону города Курахово. В частности, сообщается о продвижении у Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы России уже зашли в село Трудовое, которое находится южнее города Курахово в западной части ДНР.

1 ноября DeepState опубликовал сведения о продвижении подразделений Вооруженных сил РФ сразу на нескольких участках фронта. В частности, российским солдатам удалось подойти ближе к городу Константиновка и поселку Победа на Кураховском направлении в ДНР. Также военнослужащие страны добились некоторых успехов у населенных пунктов Новодмитровка, Богоявленка и Новоукраинка.

Ранее ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.