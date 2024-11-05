Рогов заявил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Вооруженные силы России зашли в село Трудовое, которое находится южнее города Курахово в западной части ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что сейчас в селе почти закончили зачистку от ВСУ. По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к Курахово.

1 ноября в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState появились сведения о продвижении подразделений Вооруженных сил РФ сразу на нескольких участках фронта. В частности, российским солдатам удалось подойти ближе к городу Константиновка и поселку Победа на Кураховском направлении в ДНР. Также военнослужащие страны добились некоторых успехов у населенных пунктов Новодмитровка, Богоявленка и Новоукраинка.

Ранее стало известно о начале эвакуации населения из Константиновки в ДНР.