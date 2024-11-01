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На Украине сообщили о продвижении ВС России на нескольких участках фронта

DeepState: ВС РФ продвинулись на шести участках фронта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продвинулись на шести участках фронта. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ВС РФ удалось продвинуться на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). DeepState отмечает, что было зафиксировано успешное наступление в районе Новоукраинки и Богоявленки севернее Угледара.

Утверждается, что российские военнослужащие продвинулись возле Константиновки и Победы на Кураховском направлении. Кроме того, российские войска предприняли успешные действия в районе Новодмитровки в ДНР.

Накануне глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор.

31 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска водрузили флаг РФ над Кругляковкой Харьковской области. Флаг России был водружен на телевышке над городом, расположенным в 20 километрах от Купянска.

Ранее ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.

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