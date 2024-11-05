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Су-34 поразил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МО: истребитель Су-34 уничтожил опорник и личный состав ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 провел успешную операцию, нанеся удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», – следует из сообщения военного ведомства.

После получения подтверждения от разведывательных служб о ликвидации вражеских позиций экипаж успешно вернулся на свой аэродром, добавили в министерстве.

Накануне в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник. Как отмечается, беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров.

Ранее Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч северокорейских военных под Курск.

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Операция на Украине
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