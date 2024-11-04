В небе над Курской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«В 15:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Утром 4 ноября дрон уничтожили над Белгородской областью. Опасность атаки БПЛА также объявлялась в Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Курскую область.