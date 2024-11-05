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Госдеп сообщил о переброске 10 тысяч северокорейских военных под Курск

Госдеп: в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские официальные лица заявили, что в Курской области находятся 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что 10 тысяч военнослужащих прибыли в Курск и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сообщил на регулярной пресс-конференции для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он отметил, что знаком с сообщениями о возможном участии военнослужащих КНДР в конфликте в Курской области, однако пока не может подтвердить их точность. Тем не менее он указал, что, как уже упоминалось ранее, они вполне могут быть задействованы в противостоянии с украинскими силами.

«Если это произойдет, они станут законными целями», — добавил представитель американского Государственного департамента.

На днях стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания.

Ранее Пентагон не смог подтвердить участие военных КНДР в конфликте на Украине.

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