Российские военные наносят удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие наносят массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по бронетехнике и живой силе украинских войск в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ на Ореховском направлении», — отметил он.

По словам военного эксперта, основные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) ВС России наносят в районе Орехова, Малой Токмачки и Новоданиловки.

3 ноября Рогов заявил, что новая усовершенствованная тактика ВС РФ на линии фронта заставляет ВСУ покидать свои позиции.

2 ноября Рогов заявлял, что очагов сопротивления украинских войск в населенных пунктах Ильинка, Степановка и Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР) не осталось, военные ВСУ сдаются в плен.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.