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В ДНР украинские военные сдаются в плен

Рогов заявил, что солдаты ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке сдаются в плен

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очагов сопротивления украинских войск в населенных пунктах Ильинка, Степановка и Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР) не осталось, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Очагов сопротивления в них нет, сдаются в плен солдаты ВСУ, которые не успели убежать», — сказал он.

Также Рогов сообщил, что российские военнослужащие подошли к ближайшему пригороду города Курахово в западной части ДНР. По его словам, российская армия оттесняет противника к западной границе республики. Войска уже вошли в село Трудовое, которое находится южнее Курахово. Также военнослужащие вошли в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.

Накануне Рогов сообщал, что на Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.

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