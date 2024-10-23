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Под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи

Минобороны РФ: под Угледаром дроны уничтожили украинскую вышку связи

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Станислав Красильников/РИА Новости

Под Угледаром уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Вышку уничтожили одним высокоточным ударом FPV-дрона, отметили в ведомстве.

Укрытие украинских военнослужащих поразил снаряд от ручного противотанкового гранатомета, который преодолел 6 км, рассказали в Минобороны РФ.

Чтобы доставить боеприпас к цели, использовался октокоптер — он может переносить до 6 кг груза на расстоянии 15-20 км, добавили в ведомстве.

19 октября сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк ВСУ в Сумской области. Украинскую бронемашину выследил разведывательный беспилотник. На основе полученных разведданных было решено нанести удар по технике противника.

Ранее в Киеве спросили главу Пентагона о деньгах на беспилотники для Украины.

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Операция на Украине
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