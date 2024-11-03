Рогов заявил, что украинские военные массово покидают свои позиции

Новая усовершенствованная тактика российских военных на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины покидать свои позиции. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Усовершенствованная тактика на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что украинские боевики, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — сказал он.

Он отметил, что ВС России, продвигаясь вперед, больше не используют лобовые удары, а предпочитают обходить с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя противника бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.

«Именно поэтому мы видим высокие темпы нашего наступления в Донецкой народной республике и освобождение все большего количества населенных пунктов», — объяснил эксперт.

2 ноября Рогов заявил, что очагов сопротивления украинских войск в населенных пунктах Ильинка, Степановка и Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР) не осталось, солдаты ВСУ сдаются в плен.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.