Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что украинские военные массово покидают свои позиции

Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ массово покидать позиции

close
Thomas Peter/Reuters

Новая усовершенствованная тактика российских военных на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины покидать свои позиции. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Усовершенствованная тактика на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что украинские боевики, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — сказал он.

Он отметил, что ВС России, продвигаясь вперед, больше не используют лобовые удары, а предпочитают обходить с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя противника бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.

«Именно поэтому мы видим высокие темпы нашего наступления в Донецкой народной республике и освобождение все большего количества населенных пунктов», — объяснил эксперт.

2 ноября Рогов заявил, что очагов сопротивления украинских войск в населенных пунктах Ильинка, Степановка и Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР) не осталось, солдаты ВСУ сдаются в плен.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами