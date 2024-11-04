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На Украине введут базовую военную подготовку для студентов

На Украине введут базовую военную подготовку для студентов с 2025 года

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Depositphotos

На Украине введут обязательную базовую военную подготовку для студентов вузов с 2025 года. Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий, пишет «Страна.ua».

Как уточнил Винницкий, речь идет о третьекурсниках. Студенты будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь. Он отметил, что студентам не будет грозить мобилизация.

4 ноября депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно.

Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин на Украине. Нужно начать с замещения ими должностей в тылу и привлечения к работам в военной промышленности.

Также появилась информация о том, что в Киеве предприятия получили письма для проверки сотрудников, руководители организаций сообщают о том, что в городе могут отменить 90% броней от мобилизации.

Ранее в Верховной раде увидели тенденцию снижения темпов мобилизации на Украине.

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