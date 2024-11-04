В Раде призвали мобилизовывать женщин

Мобилизация женщин на Украине необходима, ее следует начать с замещения ими должностей в тылу и привлечения к работам в военной промышленности. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Если мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовывать меньше. Начать с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны», — написала она.

Таким образом, женщины могут занять должности, на которых располагаются мужчины, которых можно отправить на фронт. По мнению Безуглой, трудовая мобилизация позволит наращивать темпы оборонной промышленности.

До этого волонтер и основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сказала, что решение о массовой обязательной мобилизации женщин должно быть принято на Украине.

14 октября украинский журналист Виталий Портников заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

Ранее на Украине посоветовали женщинам подготовиться к мобилизации.