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В Верховной раде увидели тенденцию к снижению темпов мобилизации на Украине

Костенко: тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине

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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине в последнее время наблюдается тенденция к снижению темпов мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, его слова передает украинский телеканал «Новости.LIVE».

Он отметил, что в сентябре фиксировалось «проседание мобилизации».

«Идет тенденция на уменьшение мобилизации. Мы этого не можем допустить ни в коем случае», — сказал Костенко.

Он назвал ситуацию «большой проблемой». Упущенное, по словам депутата, наверстать уже не получится.

В конце октября украинский депутат Александр Дубинский заявил, что насильственные методы мобилизации граждан на Украине приведут страну к гражданской войне.

29 октября Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. Военное положение и мобилизация на Украине продлены с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно.

Днем 28 октября издание «Страна.ua» сообщило, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет. Так, Малиновский районный суд Одессы приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за размещение в TikTok видеозаписи с кадрами проведения «мобилизационных мероприятий» сотрудниками Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата).

Ранее очевидцы засняли насильную мобилизацию мужчины в Одессе.

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