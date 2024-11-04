На Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта

В случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, сообщает «Страна.ua».

По данным Горбенко, в период с марта по июнь 2024 года Территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) удавалось призывать в Вооруженные силы Украины по 25-30 тысяч человек ежемесячно, что было «супер результатом». Однако в сентябре произошла «большая просадка», масштабы которой депутат не уточнил.

«Страна.ua» указывает, что средний возраст мобилизации удалось снизить, но военкомы часто набирают в ВСУ людей с болезнями.

3 ноября сообщалось, что на предприятиях Киева могут отменить до 90% ранее оформленных броней от мобилизации.

Перед этим стало известно, что на Украине поставлена задача уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации.

Ранее украинский волонтер призвала к массовой мобилизации женщин.