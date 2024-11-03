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В Киеве хотят отменить почти все брони от мобилизации

ТАСС: в Киеве хотят отменить до 90% броней от мобилизации

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Shutterstock

В Киеве предприятия получили письма для проверки сотрудников, руководители организация сообщают о том, что в городе могут отменить 90% броней от мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что киевские военкоматы берут сведения не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам, по прописке.

23 октября издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации. Издание уточняет, что украинское правительство планирует всех лишившихся брони отправить в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для последующей мобилизации. В настоящее время на Украине имеют «бронь» от мобилизации полтора миллиона человек, при этом все их данные уже есть у военкомов.

По данным издания, правительство Украины планирует лишить этих людей брони, после чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить «мобилизационные мероприятия», имея на руках все данные работников.

Ранее на Украине назвали условие «успеха» расширения мобилизации.

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