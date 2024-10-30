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Песков напомнил условия переговоров с Украиной и вывода российских войск

Песков: Россия проведет переговоры с Украиной после выполнения условий Путина

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил о неизменности условий для начала переговоров с Украиной, включая вывод войск с территорий РФ. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что позиция российской стороны, которая была ранее озвучена президентом России Владимиром Путиным, касается освобождения российских территорий, в том числе новых регионов.

«Украина должна оставить российские территории, включая новые регионы. Это был набор условий, который озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил о «вбросах», комментируя данные британской газеты Financial Times о том, что РФ и Украина ведут секретные переговоры.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины.

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