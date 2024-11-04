Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

За сутки в Курской области украинские войска потеряли более 350 военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные уничтожили четыре танка, четыре боевых машины пехоты (БМП) «Bradley» американского производства, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одну единицу инженерной техники.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Утром 4 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые наносили удары по военной технике и личному составу ВСУ на границе в Курской области.

Ранее в Курской области уничтожили позицию операторов дронов ВСУ.