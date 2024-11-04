Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли более 350 военных в Курской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки в Курской области украинские войска потеряли более 350 военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные уничтожили четыре танка, четыре боевых машины пехоты (БМП) «Bradley» американского производства, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одну единицу инженерной техники.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Утром 4 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые наносили удары по военной технике и личному составу ВСУ на границе в Курской области.

Ранее в Курской области уничтожили позицию операторов дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами