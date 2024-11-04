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Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области

МО РФ сообщило о прикрытии наносящей удары по ВСУ авиации в Курской области

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые ударяли по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что целью дежурства в воздухе стало прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Также во время выполнения полетного задания истребителями российские военные обнаружили излучения украинской радиолокационной станции ПВО.

Накануне российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Также оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы Су-34.

31 октября Минобороны сообщило, что в курском приграничье Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ с помощью авиабомб ФАБ-500 с УМПК. Все намеченные цели были поражены.

Ранее Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.

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