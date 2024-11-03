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Позицию операторов дронов ВСУ уничтожили в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области позицию операторов дронов ВСУ

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Спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации отмечается, что бойцы Росгвардии выявили и уничтожили позицию, с которой украинские военные осуществляли управление беспилотниками, с помощью которых наблюдали и атаковали российскую сторону.

Спецназ произвел несколько ударов дронами-камикадзе, в результате которых был обнаружен силуэт замаскированного транспортного средства противника.

Кроме того, после первого удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта, говорится в публикации.

Ночью 3 ноября экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, пилоты из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу украинской армии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров ВСУ на территории около 6 на 15 км.

Ранее российская авиация ударила по живой силе ВСУ в Курской области.

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