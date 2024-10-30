Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают действия по разгрому группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вклинившейся на территорию Курской области.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Также подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов этих населенных пунктов. ВСУ потеряли до 70 человек, были уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть бронемашин и три автомобиля.

30 октября стало известно, что российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» вместе с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом город Железногорск в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.